Ainda são aceites pedidos de apoio na reconstrução de casas destruídas por incêndios

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) ainda está a aceitar pedidos de apoio para reconstrução de casas, estando também a analisar casos de segundas habitações que eram usadas por períodos prolongados.

"Alguma situação em que não tenha apresentado pedido de apoio a pessoa deve dirigir-se à câmara (municipal). Ainda na semana passada aceitámos um pedido" fora do prazo estipulado, 31 de janeiro, disse à agência Lusa a presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa.

Segundo a presidente da entidade, a comissão está também a considerar como primeiras habitações os casos de famílias que utilizavam casas de segunda habitação durante grandes temporadas ao longo do ano nos territórios afetados.

A decisão é feita com base na apresentação das contas de água e luz de julho, agosto e setembro, que têm de ser "compatíveis" com o uso habitacional normal no concelho onde a casa se situa.

"Os pedidos de apoio acabaram no dia 31 de janeiro, mas alguma situação em que não se tinha solicitado apoio, estamos a aceitar na mesma", explicou, apelando a que as pessoas se dirijam às autarquias e apresentem todos os documentos, bem como os comprovativos de consumos de água e luz, nos casos de segundas habitações.

De acordo com Ana Abrunhosa, a CCDRC já está a analisar casos de segundas habitações que eram utilizadas durante "grandes temporadas", sendo que a maioria das situações acontecem na Pampilhosa da Serra.

"São situações de pessoas que vivem uma parte do ano em Lisboa, que têm lá a sua morada fiscal, mas que usam as habitações aqui de modo regular", explanou.

"As pessoas vão sempre a tempo de pedir apoio. Não é por não ter entregue a 31 de janeiro que vamos recusar", vincou.