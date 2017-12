Ainda temos 47 milhões em notas de escudo

Ana Sanlez Hoje às 00:40 Facebook

Famílias não trocaram 4,2 milhões de numerário em papel que prescreve até janeiro. Termina já na sexta-feira prazo para cinco exemplares

Na próxima segunda-feira, 1 de janeiro, ficarão fora de prazo 4,2 milhões de notas de escudo que os portugueses mantêm em casa. As cinco chapas que prescrevem já no início de 2018 equivalem a 46,6 milhões de euros (Meuro), segundo dados do Banco de Portugal revelados ao JN/Dinheiro Vivo. Se os detentores do numerário na moeda antiga nada fizerem, perdem o direito à troca por euros.

