Ajudaram em Pedrógão e agora perderam tudo no fogo de Penacova

O destino não foi justo para Fábio e Fausto Pereira. Quando, em junho, ajudaram as vítimas dos incêndios de Pedrógão estavam longe de imaginar que viveriam drama idêntico.

"Estávamos a almoçar em família, todos juntos, quando vimos o fogo na Lousã. Estava a 15 km do local onde temos os camiões e os escritórios da empresa", conta, ao JN, Fábio Pereira, de 28 anos. Juntamente com o pai, Fausto Pereira, 51 anos, são o rosto da empresa "Pereia & Irmão Ltda", uma transportadora de São Pedro de Alvo, em Penacova."Nunca nos passou pela cabeça que, no final daquele dia, a empresa que o meu pai criou há 22 anos desaparecesse", lamenta Fábio.

O inferno de fogo que no domingo se abateu sobre a oficina da empresa destruiu completamente dois reboques, deixou marcas em toda a frota de camiões e transformou em cinza o material de escritório da empresa. "Não temos um único dossiê, uma esferográfica, um computador. Foi tudo pelo ar", conta, ainda revoltado com o que lhe viu acontecer.

Um enorme prejuízo sem ajudas à vista

São mais de 125 mil euros de prejuízo, de uma empresa familiar que não tinha seguro contra este tipo de acidentes. O que tinham certo ficou incerto, em poucas horas. "Ficamos sem qualquer registo contabilístico e não sabemos o que fazer e não podemos colocar os camiões na estrada porque não temos os documentos. Ainda na sexta-feira tinham chegado 20 pneus novos, que ainda nem foram pagos, e que agora são borracha queimada", indica.

No meio da confusão, onde "não chegaram os bombeiros nem qualquer outra entidade pública", valeram-lhes a ajuda dos populares. "Toda a gente nos conhece e foi impressionante a forma como nos vieram apoiar", recorda. "Houve pessoas que no meio das chamas conseguiram retirar camiões. São coisas que não se esquecem. Ficarei eternamente grato pelo que fizeram por nós, porque foram eles que nos valeram", revela.

O único contacto recebido foi do presidente da Junta. "Ninguém nos ligou da câmara ou de qualquer outra instituição", lamenta. No Facebook há uma campanha a circular, com quase cinco mil partilhas, e com centenas de utilizadores interessados em doar material de escritório e dinheiro para o NIB disponibilizado.

"Temos seis trabalhadores a tempo inteiro e também temos que pensar neles", adianta. Para além dos estragos sentidos no equipamento da empresa, um armazém da SONAE em Oliveira de Azeméis, "o principal cliente da transportadora", foi completamente destruído. "Não vamos cruzar os braços, porque foi isso que o meu pai me ensinou. Nunca desistir", promete Fábio.

Um inferno nunca antes visto

Habituado ao medo dos incêndios desde criança, Fábio não se recorda de uma incêndio com tanta violência. "A minha referência são os meus avós que, com quase 80 anos, dizem que nunca viram uma coisa como esta", revela. "Eu próprio vi a minha vida em risco duas vezes quando tentava salvar os camiões".

Questionado sobre o que terá contribuído para uma tragédia tão grande, que até ao momento matou 43 pessoas, Fábio não hesita: "Estava muito calor e o vento...era uma coisa nunca antes vista. Ninguém podia ter feito mais". Foi tudo tão rápido "que os bombeiros não conseguiram chegar a todos o lado". "Depois, há a questão das matas, que deveriam estar mais limpas", adverte.

O terror de Pedrógão sentido na própria pele

Para quem vive nas zonas rurais, afastadas dos grandes polos urbanos, o verão é sempre sinónimo de medo pelos incêndios. Mesmo que no outono. Quando passam ainda quatro meses do drama de Pedrógão, que matou 62 pessoas.

A empresa de Fábio foi uma das que esteve na linha da frente no apoio às vítimas do fogo de junho. "Ajudamos com o podemos no transporte de mantimentos para os bombeiros da zona", conta. "Disponibilizamos os camiões e alguns trabalhadores para ajudar quem sofreu com os incêndios", acrescenta.

Agora, depois de perderem quase tudo para o mesmo inimigo, não olha com arrependimento nem procura vingança do destino: "Faria exatamente a mesma coisa se fosse hoje". "Já informamos o Presidente da Junta que podemos disponibilizar os camiões que conseguimos recuperar para ajudar no transporte de tijolos, palha para os animais. Tudo o que for preciso", anuncia.