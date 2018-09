Ajudas à banca somam quase 20 mil milhões

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 13:11 Facebook

Desde 2010, o setor bancário recebeu milhões de euros de apoios do Estado, com impacto no défice público.

Com a recapitalização de 3,9 mil milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos, no ano passado, as ajudas do Estado à banca ascenderam a quase 20 mil milhões de euros desde 2010. Os dados são confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na segunda notificação relativa ao procedimento dos défices excessivos divulgada ontem.

As ajudas começaram em 2008, mas a fatura começou a pesar a partir de 2010. Primeiro, logo nesse ano, foi o BPN que teve uma ajuda superior a 2,3 mil milhões de euros, mas a "fatia de leão" surgiu em agosto de 2014, quando o BES colapsou, recebendo um apoio superior a 5,5 mil milhões de euros. Entretanto, o Banif também faliu e, até agora, a conta já soma 19,8 mil milhões.

Na notificação enviada ontem para Bruxelas, o INE reconfirmou que a injeção de capital no banco público é mesmo contabilizada no défice, empurrando o valor final para 3% do PIB. Sem este efeito, ficaria em 0,9%. Este ano, o Governo prevê um défice de 0,7% do PIB, mas o Conselho das Finanças Públicas já veio dizer que poderá ser mais baixo: 0,5%.

A fatura final para os contribuintes é ligeiramente mais baixa do que os quase 20 mil milhões. Entre o que o Estado foi chamado a injetar e o que recebeu há uma diferença de cerca de 2,3 mil milhões. São juros pagos pela banca, taxas e dividendos.

Carga fiscal igual a 2015

No ano passado, a carga fiscal sobre os contribuintes portugueses foi de 34,4%, um dos valores mais elevados desde pelo menos 1995, mas não foi a primeira vez que atingiu tal cifra. Em 2015, último ano do Governo de Passos Coelho, atingiu precisamente o mesmo valor. Os dados foram atualizados pelo INE. O total de receitas de impostos e contribuições ascendeu, em 2017, a 67 mil milhões de euros. Em 2016, foi de 63,6 mil milhões, ou seja, subiu de 34,1% para 34,4% do PIB, igual a 2015.

Os esquemas de fraude e evasão fiscal subtraíram quase 1,8 mil milhões de euros à receita daquele que é o imposto mais relevante para Portugal: o IVA. No conjunto da União Europeia, o montante entre o imposto real e aquele que é efetivamente cobrado (chamado "gap" do IVA) ascendeu a 150 mil milhões de euros. Um estudo da Comissão Europeia sobre este "desvio" do IVA em 2016 revela, ainda assim, que a diferença entre receitas esperadas e cobradas caiu 10,5 mil milhões.