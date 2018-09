Alberto João Jardim na comissão para descentralização

Alexandra Figueira Hoje às 19:08, atualizado às 19:09 Facebook

Rui Rio escolheu o antigo líder do Governo Regional da Madeira para representar o PSD na comissão que vai estudar as funções do Estado e a desconcentração de serviços e entidades públicas.

A decisão de indicar João Jardim foi tomada pela direção nacional do partido e não pelo grupo parlamentar, apurou o JN. João Jardim será, assim, o quarto nomeado pelos partidos.

O CDS indicou Carmona Rodrigues, os socialistas chamaram Adriano Pimpão e o Bloco de Esquerda apontou Helena Pinto. O PCP e Os Verdes optaram por não nomear alguém e o PAN, com apenas um deputado, não faz parte do processo.

A comissão integra sete pessoas, nomeadas pelo presidente da Assembleia da República depois de ouvidos os grupos parlamentares. Os restantes três especialistas serão indicados por Ferro Rodrigues.