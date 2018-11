Alerta IPMA: chuva e vento fortes durante a noite

Hoje às 18:58 Facebook

O estado do tempo vai sofrer um agravamento na "região centro e sul", ao início da noite deste sábado, prevendo-se chuva, vento forte e agitação marítima, além da descida da temperatura no domingo.

"A partir do final do dia - estamos a falar aí de 21, 22 horas -, prevê-se um agravamento do estado do tempo para a região centro e sul, e litoral centro, com chuva por vezes forte", explicou à agência Lusa a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a especialista, "a precipitação (forte) mantém-se até às 12 horas" de domingo.

A chuva vai continuar no domingo e na segunda-feira, "mas não tão intensa como neste período do final do dia (de sábado) até ao início da manhã" de domingo.

Também está previsto "algum vento, com rajadas a sul do distrito de Lisboa", entre as 18 horas deste sábado e as nove horas de domingo.

Madalena Rodrigues esclarece que as rajadas de vento deverão ser "na ordem dos 80 quilómetros por hora no litoral e, nas terras altas da região sul", podem chegar aos "85 quilómetros por hora".

O IPMA também prevê "agitação marítima forte na costa ocidental, já com aviso amarelo" entre hoje e domingo, com "ondas de noroeste de cinco a seis metros na costa ocidental, e entre dois a três metros na costa sul".

No domingo, os termómetros também vão registar "uma pequena descida da temperatura máxima".