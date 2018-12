Alerta: "Não é preciso entrar no mar para comemorar"

Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Marítima alertou, esta segunda-feira, a população para não ir ao banho na noite de fim de ano, evitar as arribas, as atividades junto ao mar e os passeios na praia, adotando uma postura preventiva face aos perigos.

"Com o aproximar das festividades da noite de fim ano, a Autoridade Marítima Nacional aconselha toda a população para não ir ao banho, em especial se tiver consumido bebidas alcoólicas, devendo igualmente evitar as zonas molhadas e as arribas", lê-se em comunicado.

A autoridade recomenda ainda que se evite a "prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima", sendo essencial que as pessoas assumam "uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco".

Como lembrete, a Autoridade Marítima deixa o aviso, "na noite de fim de ano lembre-se: Não é preciso entrar no mar para comemorar".