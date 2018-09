Alexis Tam diz que português é "um ativo valioso"

A.F. 01 Junho 2018 às 14:51 Facebook

A escala geográfica dos países que acolhem o Português como língua oficial é grande, mas o valor económico da língua "é bem superior", garante Alexis Tam, secretário dos Assuntos Sociais e Cultura de Macau.

Exemplo prático é o facto de ser possível falar em Português para fazer negócios em Macau e, com isso, entrar na economia chinesa, a segunda maior do mundo.

Ao valor económico, junta-se "o valor do diálogo de solidariedade civilizacional" entre o Oriente e o Ocidente, construído "ao longo de vários séculos". Esta oportunidade não tem passado despercebida e materializa-se no investimento no ensino da Língua Portuguesa, que "tem vindo a crescer, ano após ano", garante Alexis Tam. É portanto um "ativo valioso" a rentabilizar.