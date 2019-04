Alfabetização digital começa nas escolas

JN Hoje às 16:57 Facebook

Na plataforma CHIC, professores, investigadores e alunos partilham conteúdos em novos formatos.

Há muito que o formato de ensino, passivo e baseado em texto, está esgotado nas escolas. Os conteúdos interativos, com imagem e som, em que participam professores, investigadores, alunos e até outros intervenientes interessados, partilhados numa plataforma baseada na cloud, são o futuro da educação e é nisso que trabalha o consórcio CHIC (Cooperative Holistic View on Internet and Content).

Não se trata, apenas, de colocar online o conhecimento que existe nos livros e esse era o paradigma errado da digitalização. O objetivo do CHIC, um programa de três anos, co-financiado pela União Europeia, é produzir media e tecnologia adaptada aos conteúdos e com potencial de exportação para as empresas portuguesas.

"Havia um desfasamento entre quem produz a tecnologia e os criativos", justificou Alexandre Ulisses, coordenador do programa e gestor de inovação da MOG Technologies. A direção científica do CHIC está a cargo de Artur Pimenta Alves, diretor do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e presidente da plataforma NEM (New European Media) portuguesa, integrante na plataforma europeia com o mesmo nome, dedicada aos novo media em desenvolvimento.

Desenvolvido em várias vertentes com 21 promotores, o CHIC apresentou, ontem, em seminário na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, a aplicação em desenvolvimento para a educação. Como justificou Correia Pinto, vereador da Educação na autarquia, as escolas devem ser o local para a indispensável alfabetização tecnológica. Dezenas de docentes procuraram saber, então, como podem participar no futuro.

Regina Correia, coordenadora de projetos na Sistrade, uma das empresas que integram o consórcio CHIC, apresentou uma plataforma de produção de conteúdos científicos em contexto escolar, alojada na cloud e acessível mediante acesso pago, que pode alterar a forma como as matérias são lecionadas (e aprendidas). As escolas dos Agrupamentos de Albergaria-a-Velha, Rio Tinto nº 3, Santa Maria Maior, Pintor José de Brito e Vila Nova de Cerveira já participam no projeto-piloto da plataforma Chic Science.

Elsa Mendes, coordenadora do Plano Nacional de Cinema, explicou como é "fundamental ensinar a linguagem do cinema para que os jovens saibam o que consomem".