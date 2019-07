Alimentos para animais afetados pelos incêndios chegam sexta-feira

Glória Lopes Hoje às 18:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Agricultura adiantou, esta quarta-feira, que os primeiros carregamentos de alimentos para distribuir pelos agricultores das áreas afetadas pelos grandes incêndios da última semana, nomeadamente da zona de Castelo Branco e Mação, chegam ao terreno na próxima sexta-feira.

"Em primeiro lugar, é preciso extinguir o incêndio, depois é necessário delimitar a sua zona, o que ainda está a ser feito, depois é preciso identificar os agricultores e os prejuízos, organizar a logística para distribuir os alimentos para que as coisas sejam feitas com critérios. Estamos a trabalhar a 200 à hora", afirmou Capoulas Santos, durante uma visita ao concelho de Alfândega da Fé, esta tarde.

O ministro adiantou que já está estabelecido com as câmaras municipais da zona afetada uma base logística organizada.

"Estão preparados os locais onde esse alimento vai ser disponibilizado, quer para a pecuária, quer para as abelhas. Vamos distribuir algum açúcar para garantir a alimentação das abelhas e estamos a preparar todas as medidas de apoio, como aconteceu em casos semelhantes. Vamos atribuir a fundo perdido até aos 5 mil euros 100% dos prejuízos, para repor o potencial da exploração que foi destruído. Entre os cinco e os 50 mil iremos pagar 85% e entre os 50 e os 800 mil euros iremos atribuir 50% a fundo perdido por cada exploração do potencial produtivo destruído. O levantamento está em curso, deve estar concluído nos próximos dias", descreveu Capoulas Santos.

Segundo as informações recolhidas pelo Ministério da Agricultura, há poucas perdas de animais, ainda que "sejam mais significativas" nas aves.