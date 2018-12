Almoço junta fações rivais dentro do PSD

Alexandra Figueira Hoje às 14:38 Facebook

Reunião é um passo para pacificar o partido. Intervenientes falam de "encontro de amigos".

No final da semana passada, um almoço num restaurante de Cortegaça juntou à mesa Castro Almeida, Luís Montenegro, Marques Mendes e Campos Ferreira. Os quatro dizem que se tratou apenas de um encontro de amigos, que organizam com frequência, mas teve lugar poucos dias depois de Castro Almeida, vice-presidente do PSD, ter feito um apelo público à união do partido. Montenegro tem sido a face mais visível da oposição interna ao presidente Rui Rio.

Na direção do PSD, o encontro é visto como um passo no sentido de pacificar o partido. Apesar de não lhe atribuir "grande relevância", fonte próxima da direção do Partido Social-Democrata lembrou que, "desde o congresso, tem sido feito um esforço muito grande para estabelecer pontes internas. Este é mais um passo nesse esforço".

Tréguas contra suicídio

Na semana passada, Castro Almeida afirmou em entrevista ao "Público" que existe um excessivo "clima de divisão, de confrontação, de divisão, de hostilidade no interior do partido" e apelou a "um período de tréguas", que evite um "suicídio coletivo" e dê espaço a Rui Rio para passar a sua mensagem política ao país.

Ontem, ao JN, Castro Almeida garantiu que o almoço foi só um "encontro de amigos, sem qualquer significado político". O atual vice-presidente de Rui Rio foi secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Passos Coelho, na mesma altura em que Luís Montenegro liderou o grupo parlamentar do PSD. Montenegro deixou o Parlamento em abril, após fortes críticas à direção de Rio, e, desde então, tem sido um dos rostos da oposição interna ao líder.

Contactado ontem, Montenegro não quis falar sobre o encontro que, garante, estava marcado "há mais de um mês." Foi um "almoço de amigos" e nada mais, disse também o deputado Luís Campos Ferreira, acrescentando que os quatro sociais-democratas se encontram "dezenas de vezes ao ano."

Luís Marques Mendes repete a expressão: "almoço de amigos". E assegura que os encontros são periódicos, "desde o tempo" em que foi deputado por Aveiro.

A menos de um ano de eleições legislativas, contudo, a liderança do PSD tem apelado à união - sobretudo desde o congresso de fevereiro, no qual Montenegro se posicionou como alternativa a Rio, num discurso recebido com uma longa ovação.