Alunos com diabetes vão ter horas próprias para almoçar

Alexandra Inácio Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Para cada estudante terá de ser criado pelas escolas um plano de saúde individual.

As escolas públicas vão ter de garantir refeições em horários compatíveis com as necessidades dos alunos com Diabetes tipo 1. E, se necessário, ajustarem as condições em que são realizados exames e aferições por esses estudantes. As medidas constam de um despacho, publicado na quarta-feira, e já entraram em vigor.

O presidente da associação nacional de diretores (ANDAEP), Filinto Lima, garante que "os ajustes nos horários das cantinas e dos bares" já são feitos pelas escolas.