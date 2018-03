Alunos de Ação Social vão ter prioridade na matrícula

Alexandra Inácio Hoje às 15:28 Facebook

O Ministério da Educação está a preparar uma alteração ao despacho de matrículas para que os alunos abrangidos pela Ação Social Escolar tenham prioridade nas inscrições, anunciou esta quarta-feira a secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão.

A intenção, explicou Alexandra Leitão na Comissão de Educação, no Parlamento, é contrariar o determinismo socio-económico que, por vezes, concentra um elevado de alunos com apoio em alguns agrupamentos, penalizando as aprendizagens.

A alteração vai constar no despacho de matrículas para o próximo ano letivo.

Alunos com Necessidades Educativas Especiais, que já frequentam a escola ou têm irmãos no agrupamento continuarão a ser as primeiras prioridades para ordenar as inscrições, quando há mais procura do que vagas.

A prioridade que será dada aos alunos com ASE será feita dentro da área de residência ou de trabalho de um dos encarregados de educação. Deste modo, defende a secretária de Estado, pode ser feita outra redistribuição destes alunos dentro do mesmo agrupamento.