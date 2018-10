Alunos desfavorecidos são mais ansiosos e menos resilientes em Portugal

Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Os alunos portugueses mais desfavorecidos são dos mais ansiosos e menos resilientes. Um estudo da OCDE revela que, apesar das melhorias, o contexto socioeconómico continua a determinar os resultados escolares e Portugal ainda está longe de um sistema de ensino equitativo.

Os alunos desfavorecidos portugueses são dos mais ansiosos - o relatório revela que apenas 26% manifestaram não sentir-se ansiosos antes dos testes, o que significa que 74% stressam mesmo quando garantem estar preparados. Piores, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), só os alunos do Reino Unido, Turquia, Costa Rica, Brasil, Republica Dominicana e Colômbia.

O relatório "Equidade na Educação: quebrar barreiras pela mobilidade social" foi divulgado esta terça-feira, em Paris. O estudo analisa os dados do PISA 2015 - Programa Internacional de Avaliação de Alunos em termos de literacia da leitura, Matemática e Ciências em alunos de 15 anos.

Quase metade dos alunos desfavorecidos em Portugal estudam em escolas inseridas em contextos igualmente desfavorecidos, indicador que até se situa na média registada entre os países da OCDE. No entanto, o relatório alerta que alunos desfavorecidos em escolas inseridas em contextos mais favorecidos e homogéneos conseguem resultados no PISA 78 pontos acima dos que estudam em escolas desfavorecidas. Em Portugal essa diferença é de 52 pontos.

A OCDE recomenda aos países que reforcem as políticas que promovam a equidade e mobilidade social, criando escolas com ambientes mais diversificados. As apostas devem ser na universalização do pré-escolar, no investimento em termos de recursos adicionais nas escolas inseridas em contextos desfavorecidos, na formação de professores e maior envolvimento dos pais.

Em Portugal apenas 16,5% dos alunos desfavorecidos manifestam ser resilientes em termos sociais e emocionais - isto é, expressaram no PISA sentir-se satisfeitos com a sua vida, integrados na escola e sem ansiedade antes dos testes.

Ainda assim registaram-se melhorias entre o PISA de 2066 e 2015 com uma redução de 1,4% na variação da literacia em Ciências ao nível dos alunos desfavorecidos. Na Leitura e Matemática os resultados melhoraram globalmente em todos os alunos.