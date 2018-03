Alunos do ISCSP fazem abaixo-assinado contra Passos professor

JN Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Passos Coelho é o alvo de uma petição organizada por alunos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas que se manifestam assim contra a contratação do político como professor naquele estabelecimento.

Depois de Pedro Passos Coelho ter decidido não se recandidatar à liderança do PSD - tendo sido eleito para o cargo Rui Rio - e ter abandonado o parlamento, foi noticiado que o ex-primeiro-ministro teria recebido três convites para dar aulas em universidades no próximo ano letivo. Um deles será para lecionar Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP). Mas a ideia de Passos professor não agrada a um grupo de alunos do ISCSP que decidiu divulgar um abaixo-assinado contra essa contratação.

O presidente da Associação de Estudantes, Hélder Jesus, confirmou ao JN a existência do documento mas para já não se quer pronunciar sobre esta questão, que vai ser analisada nos órgãos próprios da associação.

No abaixo-assinado, ao qual o "Negócios" teve acesso, os alunos consideram que se trata de "uma afronta à transparência e à meritocracia" da faculdade, "prejudicando os estudantes, o restante corpo docente e, em última instância, até a própria instituição de ensino".

Apesar de reconhecerem "a vasta experiência prática do doutor Passos Coelho", defendem os promotores da iniciativa que "a sua capacidade para lecionar aulas a discentes com um grau académico superior ao seu é altamente questionável". Questionam ainda que alguém que "nunca lecionou, nunca preparou uma tese na sua vida, nunca trabalhou em investigação e nunca teve um percurso académico minimamente relevante seja capaz de preparar alunos de mestrado e doutoramento".

Por outro lado, entendem que "o salário obsceno do novo docente (tendo em conta a sua formação académica), equiparado ao de um professor catedrático, é uma ofensa grave à meritocracia inerente ao percurso académico normal de um docente universitário".

Os alunos apontam ainda a relação de proximidade entre Passos e o presidente do ISCSP, Manuel Meirinho, eleito deputado nas listas do PSD em 2011.

O abaixo-assinado surge na semana seguinte à aprovação do Conselho Científico do ISCSP da proposta da direção da faculdade para que Passos seja professor de mestrados e doutoramentos em Administração Pública, na categoria de professor convidado catedrático, ainda segundo o "Negócios".

Os promotores do abaixo-assinado estão a recolher assinaturas para levar o documento a discussão e votação em assembleia-geral de alunos.