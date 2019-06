Alunos do Superior com aproveitamento têm viagens grátis na CP

Catarina Mendes Ontem às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Abrem na sexta-feira as inscrições para a 2.ª edição do Comboio do Conhecimento, uma iniciativa promovida pelo Governo que tem como objetivo premiar os alunos do ensino superior que tiveram um bom aproveitamento escolar no primeiro ano de curso.

Esta iniciativa insere-se no programa "Estudar mais é precioso" e as inscrições podem ser feitas entre 28 de junho e 30 de novembro de 2019. O voucher pode ser trocado até 25 de dezembro, sendo válido até ao fim do ano.

O Comboio do Conhecimento permite aos alunos que frequentam o primeiro ano de Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas ou Mestrados Integrados beneficiarem de um passe de sete dias consecutivos na rede CP, descontos nas Pousadas da Juventude geridas pela Movijovem e oferta de um Cartão Jovem EYC. Os participantes também poderão ganhar prémios através da plataforma globestamp. As viagens são ilimitadas durante os sete dias e dão acesso a comboios intercidades, inter-regionais, regionais e urbanos.

O programa tem como objetivo estimular a aquisição de competências por parte dos alunos, promover a formação superior e o sucesso académico e experiências de conhecimento em todo o país.

A 1.ª edição do Comboio do Conhecimento teve mais de 15 mil inscrições, foram explorados 29 mil percursos da rede CP e registadas mais de 10 mil dormidas nas Pousadas da Juventude. Para se candidatar basta preencher o formulário disponibilizado no Portal do Comboio do Conhecimento.