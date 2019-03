Ambulâncias do INEM avariam e não há outras para substituir

Inês Schreck Hoje às 08:39 Facebook

Três ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sediadas no Porto, Gaia e Coimbra, estiveram, na segunda-feira, paradas por avaria e não havia veículos para as substituir.

Foi o culminar de um problema que tem vindo a agravar-se e que tem perturbado o socorro. O INEM admite que a frota está envelhecida e aguarda a entrega de 22 novas viaturas no próximo mês.

As avarias dos meios do INEM têm sido frequentes e as viaturas passam boa parte dos dias nas oficinas, cuja qualidade das reparações também tem sido questionada, apurou o JN junto de várias fontes daquele instituto.