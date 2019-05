Ambulâncias do INEM saem cada vez menos

Inês Schreck Hoje às 13:24 Facebook

Por falta de técnicos no Instituto Nacional de Emergência Médica, o socorro tem vindo a ser transferido para bombeiros e Cruz Vermelha.

As ambulâncias de emergência médica do INEM estão a atingir níveis de inoperacionalidade nunca vistos. Por falta de recursos humanos, aqueles meios do instituto são cada vez menos acionados e o socorro prestado à população está mais nas mãos dos bombeiros e da Cruz Vermelha, cujos técnicos são menos qualificados para a assistência pré-hospitalar.

Entre 2017 e 2019 (períodos homólogos de janeiro a abril), o recurso diário aos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) cresceu 11%. No mesmo período, os acionamentos diários das ambulâncias e das motos de emergência médica do instituto diminuíram 11,15%.