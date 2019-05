Amigos de jovem de São Tomé pedem ajuda para pagar funeral em Ponte da Barca

Hoje às 11:08 Facebook

A morte do jovem sã-tomense Gilmar Henrique Simões, de 23 anos, deixou em choque quem o conhecia. Agora, os amigos mobilizam-se para angariar verbas para pagar o funeral do rapaz, que estava em Portugal desde 2003.

Gilmar Simões veio de São Tomé e Príncipe para Portugal, para frequentar o curso de Técnico de Saúde na escola EPRALIMA, no concelho de Ponte da Barca, onde também residia.

Segundo uma professora do jovem, que ajudou a lançar a angariação de fundos, como a família não tem meios para pagar o funeral, surgiu a ideia de abrir uma conta para juntar dinheiro. "Houve pessoas que se mostraram logo disponíveis para ajudar e, até às 13 horas desta quarta feira, já estavam na conta 430 euros", afirmou, acrescentando que os depósitos estão a ser feitos no IBAN PT50 0045 1421 4031 3463 7368 3.

De acordo com a docente, Gilmar sempre teve vários empregos. Trabalhava no turno da noite de uma fábrica e num ginásio e tinha congelado a matrícula na universidade porque precisava de juntar dinheiro para as propinas.Tinha-se sagrado campeão regional de kickboxing, na categoria de -91kg, e estava apurado para o campeonato nacional da modalidade, na qual era reconhecido por "Perna de Fogo".

Os amigos do jovem preparam uma aula de defesa pessoal, no próximo domingo, no Parque da Vila, em Ponte de Lima, com o mesmo objetivo de juntar verbas. Depois de pagas as despesas do funeral, há quem defenda que o restante dinheiro seja enviado à mãe, até porque a família era um foco de preocupação para Gilmar.

O funeral realiza-se esta quinta-feira, na Capela de Santo António, em Ponte da Barca.