Ana Catarina Mendes: "Costa é o melhor herdeiro do legado da história do PS"

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu este domingo, no congresso da Batalha, que António Costa "é o melhor herdeiro do legado da história do PS", com "provas dadas no Governo" e, por isso, "merece ganhar as eleições de 2019". E quer fazer o pleno: ganhar as regionais da Madeira, as europeias de maio e ser coroado nas legislativas.

"Temos de vencer 2019. Temos provas dadas no Governo, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia. Precisamos e vamos ganhar as próximas eleições legislativas porque António Costa merece continuar a ser o primeiro-ministro de Portugal e porque os portugueses merecem ter o António Costa como primeiro-ministro de Portugal", disse Ana Catarina Mendes, antes da moção de estratégia global de Costa ser aprovada por esmagadora maioria no congresso.

Ana Catarina defendeu que o PS "merece aumentar a representação nas europeias porque a voz dos socialistas é necessária no Parlamento Europeu. Já temos o Presidente do Eurogrupo e merecemos ganhar as europeias", disse. E eleva a fasquia em relação às regionais da Madeira, que o PS nunca ganhou.

"Depois de seis vitórias nos Açores a quinta com maioria absoluta vai ser possível - aí está a Madeira a dizê-lo - ganhar pela primeira vez as eleições regionais na Madeira. Temos protagonista, temos projeto e vamos ganhar as eleições", disse, depois de no sábado o PS ter confirmado a aposta no independente Paulo Cafofo, atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, para conquistar a liderança do Governo ao social-democrata Miguel Albuquerque.

A secretária-geral pediu aos militantes "mobilização e participação para vencer 2019 porque esta é a nossa ambição: melhorar todos os dias a vida dos portugueses".

"Honramos o partido com a credibilidade e serenidade de ter um líder determinado, convicto, de esquerda e capaz de trazer a esperança e a confiança a Portugal. António Costa, o melhor herdeiro do legado da nossa história", voltando a referir-se às "boas contas" socialistas. .

"Sim, os socialistas quando governam sabem ter as contas com rigor e com responsabilidade. Obrigado António Costa, Obrigado Mario Centeno", agradeceu a secretária-geral adjunta.