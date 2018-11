Hoje às 21:06 Facebook

A Secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, é uma das convidadas de um jantar oferecido esta quarta-feira pela primeira-ministra britânica, Theresa May, no famoso n.º 10 de Downing Street, em Londres.

O jantar decorre no âmbito da Conferência Mundial de Mulheres Parlamentares que, amanhã, assinala o centenário do direito a votar das mulheres britânicas.