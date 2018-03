Análise: Ainda se lembra de Paulo Portas? E do congresso do PSD?

Helena Teixeira da Silva Hoje às 10:00 Facebook



O sucesso político avalia-se nas urnas, mas a temperatura de um partido mede-se no congresso. E no congresso do CDS-PP, reunido em Lamego este fim de semana, Assunção Cristas já ganhou.

Deixou de ser a herdeira de Paulo Portas, esbateu o fantasma da ministra que governou com o PSD no período da troika e passou a ser só a líder de um partido renovado, reforçado e convencido de que, como ela própria anunciou, pode "disputar a primeira Liga".

O CDS-PP jogou a sua cartada mais alta e mais arriscada: quer ir sozinho a eleições e quer ir para ganhar. A reunião magna, que termina este domingo, foi um vórtice de esperança no espaço do Centro-Direita que quer "abrir-se a todos" e que arrebatou o Pavilhão Multiusos onde se reuniram quase 1500 congressistas. Os democratas-cristãos levantaram-se várias vezes em ovação, sobretudo a Adolfo Mesquita Nunes, a quem caberá desenhar o programa de Governo, e a Nuno Melo, declarado cabeça de lista nas eleições europeias de maio de 2019.

Vista de fora, a ambição de chegar ao poder sem ser à boleia do PSD pode parecer vagamente irreal e quase pueril. Mas se a política não servir para apontar para lá para cima, serve para quê?

Assunção Cristas, cujo ânimo está embalado pelos 20% conseguidos nas autárquicas em Lisboa, pode ficar aquém da meta que se propõe alcançar em 2019 (ter a maioria dos 116 deputados, o tal número mágico que permite formar Governo em Portugal) mas há quatro coisas que já ninguém lhe tira: Paulo Portas que era, há dois anos, uma espécie de guru impossível de substituir é um caso ultrapassado (em Lamego, só apareceu em vídeo e ninguém tremeu. Mais tarde, alguém diria mesmo estar provado que o CDS não é o partido do one-man-show); Rui Rio, que tem cinco vezes mais deputados no Parlamento do que o CDS, está obrigado a dizer antes das eleições se conta com os centristas ou se quer continuar a negociar com os socialistas (a equidistância que diz ter dos dois partidos não é promessa que satisfaça); e o CDS, mesmo o que não votou em Cristas no congresso do Gondomar, deu o braço a torcer e apareceu unido em torno da líder, como foi profusamente exclamado no primeiro dia do congresso (união não significa unanimidade, houve críticas e há uma lista alternativa à da presidente ao Conselho Nacional).

Na atual paisagem partidária, não há muitos líderes que possam gabar-se do mesmo. A começar pelo próprio Rio. Basta recordar o morníssimo congresso do PSD, há menos de um mês, em Lisboa, cujo momento mais aceso foi de ataque e não de defesa ao líder empossado de fresco.

Por fim, Cristas conseguiu materializar a ambição de ser líder do partido de direita que vai na dianteira da oposição ao Governo. Os discursos mais violentos proferidos contra o Governo de António Costa, desde que formou Governo com os partidos de Esquerda em 2015, foram ouvidos em Lamego. Adolfo Mesquita Nunes, que ergueu o pavilhão duas vezes com o mais efervescente discurso do congresso, acusou o PS de ser "cobarde e oportunista", não se importando de juntar-se "a trotskistas e a comunistas" só para poder governar.

Nuno Melo desglorificou o segredo do crescimento económico. "Nós fizemos o caminho das pedras e eles é que vivem no castelo. Reduzimos o défice e ainda pagámos a factura." E também ele deixou claro que, em Portugal, ou se defende o 11 de março ou o 25 de novembro. E afastou qualquer possibilidade de entendimento com o PS. "Não seria um pacto de regime, seria um pacto de Belzebu."

O antigo dirigente António Pires de Lima também apareceu para atacar António Costa, que acusou de padecer de um "mood relax de ambição limitada", que trava "qualquer esforço de reforma e competititvidade". E pediu ao partido que contribua para acabar com o "mexe-mexe fiscal". "Quem vive do seu trabalho em Portugal, vive num regime de servidão fiscal que não pode ser perpetuado".

Os dados estão lançados. A identidade democrata-cristã reafirmada, também graças à intervenção do homenageado fundador Adriano Moreira. O CDS de Cristas pode perder, mas pelo menos diz claramente ao que vem. Pela primeira vez, não vem para ser muleta de ninguém. "Os votos não têm dono", ouviu-se repetidamente.