"Andam há três dias a meter fogo dia e noite"

A primeira coisa que Sérgio Neves fez quando tomou posse como presidente da Junta de Freguesia de Travassô, em Águeda, foi adaptar uma carrinha de caixa aberta, transformando-a numa espécie de carro de combate a fogos, com um depósito de água nas traseiras. Desde quinta-feira (dia em que uma grande mancha florestal ardeu no concelho), é com ele que tem tentado apagar os pequenos focos de incêndio que surgem por onde vai passando, enquanto patrulha Travassô.

Só no domingo à tarde, foram "quatro ou cinco" os locais onde deflagraram chamas. Algumas delas ameaçaram mesmo empresas, na zona industrial, fazendo os empresários temer pelos seus negócios. "Há três dias que é assim: andam a meter fogo a isto dia e noite", lamentou o autarca ao JN.

"As chamas andaram quase aqui em cima. A nossa sorte foi que o meu pai, na quinta-feira, antevendo que podiam vir por aí incêndios, tinha mandado limpar o pinhal, nas extremidades do nosso terreno. Foi isso que ajudou a que o fogo não passasse para a empresa", contou Rui Reis, do Stand Reis, situado na zona industrial de Travassô.