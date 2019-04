André Ventura defende na Ovibeja a criação de Plano Nacional de Coesão.

Teixeira Correia Hoje às 14:12 Facebook

André Ventura, cabeça de lista da Coligação Basta/Chega às eleições Europeias, visitou na manhã deste sábado a Ovibeja, tendo como principal objetivo "conhecer os problemas locais e ter a perspetiva da emigração e da imigração que afeta esta zona".

Ventura defendeu que "faz falta um Plano Nacional de Coesão", que permita atribuir ferramentas às comunidades locais para "criar emprego" e o "acesso a infraestruturas que podem alavancar a região". Sem isso será "muito difícil resolver o problema da sazonalidade", justificou.

Ventura defendeu que, para "para se ter uma agricultura moderna e social, tem que existir punição às fraudes", referindo-se as empresas prestadoras de serviços que fornecem a mão-de-obra e não pagam à Segurança Social e ao Fisco.

Quando questionado sobre se é mais fácil o Benfica ser campeão ou ser eleito para o Parlamento, André Ventura largou uma sonora gargalhada e desabafou: "essa pergunta é difícil". Ainda assim, ripostou que confia no "discernimento do povo português e na capacidade do Bruno Lage para levar o Benfica a ser campeão", rematou.