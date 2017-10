André Ventura descarta candidatura e apoia Santana 

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:22 Facebook

André Ventura afastou, esta sexta-feira, uma candidatura à presidência do PSD, depois de ter admitido avançar no Conselho Nacional do partido.

O autarca de Loures anunciou, ao JN, que vai apoiar Pedro Santana Lopes na sucessão a Passos Coelho, contra o projeto de Rui Rio.

"Decidi não me candidatar à liderança do PSD. Apesar de ter essa vontade e ambição, que não escondi no Conselho Nacional, entendo que é o momento de convergir em torno da candidatura do dr. Pedro Santana Lopes, travando aqueles que querem fazer do PSD uma espécie de PS suplente", explicou André Ventura, que havia admitido, no reunião de conselheiros do partido, a 3 de outubro, que estava disposto a avançar caso não houvesse nenhuma alternativa à candidatura ex-autarca do Porto.

Para Ventura, "o PSD tem de se assumir como um grande partido do centro-direita europeu e assumir as suas causas, mesmo que fraturantes, sem medo de ofender o politicamente correto instalado".

"Tenho pena de não concorrer, mas há momentos em que temos de estar do lado certo da história", referiu o social-democrata, que provocou grande celeuma durante a corrida autárquica, com as suas declarações sobre a comunidade cigana.