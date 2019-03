André Ventura prepara-se para fintar Constitucional e concorrer às europeias

Alexandra Inácio Hoje às 15:38 Facebook

André Ventura prepara-se para fintar o Tribunal Constitucional e concorrer às eleições europeias de maio. O ex-vereador de Loures será o cabeça de lista não do partido mas da coligação Chega.

"Independentemente da aprovação ou não do partido político Chega por parte do Tribunal Constitucional, André Ventura encabeçará a 'Coligação Chega' ao Parlamento Europeu", lê-se num comunicado enviado pelo movimento, esta quarta-feira, às redações, no qual anuncia para amanhã, quinta-feira, uma conferência de imprensa, em Lisboa.

Além dos movimentos Chega e Democracia 21, também o Partido Popular Monárquico (PPM) e o Partido Cidadania e Democracia Cristã ((PPV/CDC) integram a coligação que terá o nome Chega.

"Pela primeira vez, a direita anti-sistema estará unida num novo projeto político que visa a eleição de deputados ao Parlamento Europeu", lê-se na nota.

O processo de reconhecimento do Chega como partido sofreu um revés depois do Tribunal Constitucional ter invalidado assinaturas entregues pelo movimento.