Angela Merkel visita Portugal no final de maio

A chanceler alemã, Angela Merkel, efetua uma visita oficial a Portugal nos dias 30 e 31 deste mês a convite do primeiro-ministro, António Costa, refere um comunicado do gabinete do líder do executivo português.

Na mesma nota, adianta-se que Angela Merkel visitará no dia 30, em Braga, o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa Bosch, deslocando-se também ao Porto, designadamente ao Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3s.

O programa inclui também um debate sobre o projeto europeu com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto, no âmbito da iniciativa "Encontros com os cidadãos".

A parte institucional do programa da chanceler alemã em Portugal terá lugar em Lisboa, no dia 31, sendo recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na capital portuguesa, Angela Merkel reunirá nesse mesmo dia com o primeiro-ministro.

Um encontro em que os dois chefes de governo procurarão "reforçar as relações políticas e económicas bilaterais e prosseguir o trabalho estreito que vêm desenvolvendo em temas centrais para o futuro da Europa, em particular o roteiro para completar a União Económica e Monetária, a gestão das migrações e o futuro Quadro Financeiro Plurianual", refere-se na mesma nota.