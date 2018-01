Aniversário do Infarmed celebrado de negro

Alexandra Inácio Hoje às 13:51, atualizado às 14:29 Facebook

O negro marcou o 25 aniversário do Infarmed. Os trabalhadores foram todos vestidos de preto à sessão desta manhã de segunda-feira, em Lisboa, que contou com a presença da secretária de Estado da Saúde, Rosa Zorrinho.

"O Infarmed é os seus colaboradores" frisou, no final numa declaração à imprensa, Rui Spínola. O presidente da comissão de trabalhadores recordou que mais de 90% dos trabalhadores rejeita mudar-se de Lisboa para o Porto e que essa decisão terá enorme impacto no funcionamento do Infarmed.

Os trabalhadores lamentaram a ausência do ministro da Saúde que terá, de acordo com Rosa Zorrinho, tomado o pequeno-almoço com os membros do Conselho diretivo do Infarmed antes de partir para uma visita a Cabo Verde. A secretária de Estado, que no seu discurso agradeceu e elogiou o desempenho do Infarmed, recusou depois à Imprensa comentar o possível processo de deslocalização da sede de Lisboa para o Porto.

Já a presidente do Infarmed também sublinhou na sua intervenção que a Autoridade Nacional do Medicamento é as pessoas e não a instalação que ocupa, apesar de, frisou, um espaço similar de 17600 metros quadrados que é o ocupado pelo Infarmed no Parque Bensaude só ser equivalente ao monumento Taj Mahal, na Índia.