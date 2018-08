António Costa diz que comboio para festa do PS é "serviço comercial normal"

Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

O secretário-geral do PS, António Costa, garante que o comboio fretado pelo partido para a festa de verão socialista em Caminha como é um "serviço comercial absolutamente normal" e que é prestado a qualquer cliente.

Questionado pelos jornalistas durante uma visita aos Passadiços do Paiva, em Arouca, distrito de Aveiro, realizada enquanto primeiro-ministro, António Costa notou que "um comboio fretado é um serviço prestado a qualquer cliente".

António Costa acabaria por não responder completamente à questão, que confrontava o líder do PS com uma notícia do Observador, segundo a qual a CP "aceita os atrasos resultantes a outros comboios" para que circulem comboios fretados para a Festa de Verão do PS.

Aquele jornal online acrescenta que os comboios que vão levar vários militantes socialistas desde o sul do país até à festa da rentrée socialista, em Caminha, são prioritários e, se for necessário, podem atrasar o serviço regular da CP pelas zonas em que passa. O percurso de ida e volta, diz o Observador, é Santa Apolónia-Pinhal Novo-Caminha.

O secretário-geral do PS regressa, no sábado, depois da pausa de verão, com uma "festa" no Alto Minho, a "rentrée" dos socialistas. O discurso do líder socialista e primeiro-ministro está marcado para as 17 horas, depois da intervenção do presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e autarca de Caminha, Miguel Alves.

Antes da "Festa de Verão", que terá as tradicionais tasquinhas e a música do Grupo de Bombos de Gondar, Grupo de Gaiteiros de Rio Mouro, Grupo de Baile Tradicional de Castro Laboreiro, Grupo Folclórico das Lavradeiras de Orbacém e Rusga dos Amigos de Sá, o secretário-geral do PS terá um almoço com mulheres socialistas.