António Costa fala em reforço político da maioria parlamentar

Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS afirmou que o resultado das eleições autárquicas "reforça" politicamente a maioria parlamentar que suporta o Governo, apontou o PSD e não a CDU como o grande derrotado da noite eleitoral.

Estas foram em síntese as principais mensagens deixadas por António Costa, numa conferência de imprensa em que salientou que nestas eleições autárquicas o PS conseguiu ainda mais presidências de câmaras e mais votos do que em 2013.

Questionado sobre a possibilidade de o Governo ser mais pressionado pelo PCP a partir de agora, depois de a CDU ter perdido várias câmaras para os socialistas, António Costa recusou esse cenário e essa leitura dos resultados eleitorais: "Há claramente um derrotado nestas eleições, que é o PSD".

"Procurar outros derrotados é procurar disfarçar a leitura essencial que há a retirar destas eleições. Há uma vitória do PS e, com a vitória do PS, há um reforço da mudança que no quadro parlamentar foi iniciada há dois anos", declarou o líder socialista, que se encontrava ladeado pelo presidente do seu partido, Carlos César, e pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes.