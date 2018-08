António Costa felicita o povo grego pelo fim dos resgates

Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

O primeiro-ministro português, António Costa, felicitou, esta segunda-feira, o homólogo grego pelo fim dos programas de assistência à Grécia, defendendo a reforma da zona euro como a "única via sustentável" para evitar futuras crises económicas.

"Parabéns ao povo grego e ao primeiro-ministro Aléxis Tsípras pela conclusão do programa de apoio à estabilidade", escreve o chefe de Governo numa mensagem hoje publicada na rede social Twitter.

Na publicação, António Costa defende que a Europa deve "continuar a trabalhar para a reforma da zona euro enquanto única via sustentável para promover a convergência real e prevenir futuras crises económicas e financeiras na União Europeia".

A Grécia concretiza, esta segunda-feira, a saída do seu terceiro programa de assistência, numa data histórica para o país e para a zona euro, que vira a página sobre oito anos de resgates.

A Grécia, o país europeu mais atingido pela crise económica e financeira, foi o primeiro e último a pedir assistência financeira - e o único "reincidente" -, e a conclusão do seu terceiro programa assinala também o fim do ciclo de resgates a países do euro iniciado em 2010, e que abrangeu também Portugal (2011-2014), Irlanda, Espanha e Chipre.

Face às características únicas da (tripla) assistência prestada ao país, e às fragilidades que a sua economia ainda revela, a Grécia será agora alvo de uma "vigilância pós-programa reforçada", com missões de três em três meses, para garantir que Atenas prossegue, nesta nova era pós-resgates, uma "política orçamental prudente".