Costa não demite Centeno mesmo que seja constituído arguido

Hoje às 18:39, atualizado às 19:28 Facebook

Twitter

O primeiro-ministro defendeu, esta segunda-feira, o ministro das Finanças Mário Centeno, na sequência das notícias sobre a investigação da Procuradoria-Geral da República no ministério.

António Costa diz que não demitirá Centeno mesmo que este seja constituído arguido e que "mantém toda a confiança no ministro das Finanças".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou, este sábado, as buscas, realizadas na sexta-feira, "para recolha documental", num inquérito que "não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".

"Esclarece-se, igualmente, que as buscas foram no Ministério das Finanças, não no gabinete de trabalho do Ministro", escreveu, ao JN, a porta-voz da Procuradoria, Sandra Duarte, depois de indicar que a realização daquela diligência decorreu no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que "não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".

O JN perguntara à PGR se confirmava a informação, avançada por vários órgãos de comunicação social, de que as buscas foram ordenadas com vista a esclarecer se o ministro Mário Centeno teve intervenção num processo de atribuição de isenção de IMI a um prédio, em Lisboa, que fora reabilitado por uma empresa administrada por dois filhos do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

No entanto, e apesar das notícias naquele sentido, a Procuradoria recusou-se a esclarecer, ainda que genericamente, o objeto do inquérito que eu origem às buscas.

A 9 de janeiro, o JN noticiou que o Ministério Público (MP) estava a averiguar se a "cunha" metida pelo ministro das Finanças contribuiu de alguma forma para a isenção de IMI dada pela Câmara de Lisboa a Tiago Vieira, filho do presidente do clube da Luz.

Segundo tinha sido noticiado em setembro de 2017, um email do filho do presidente do Benfica, Tiago Vieira, para o pai, Luís Filipe Vieira, levantou a suspeita de que o ministério das Finanças poderia ter influenciado a isenção de IMI num empreendimento da Realitatis - Investimentos Imobiliários S.A - que tem a filha do líder encarnado como presidente.