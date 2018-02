António Costa: "Vamos fazer de março um grande mês de limpeza da floresta"

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:49 Facebook

O primeiro-ministro apelou, este sábado, em Caminha, ao empenho de todos os portuguesas na limpeza das florestas, antes da chegada da época crítica de incêndios, para evitar mais tragédias, como as que aconteceram no verão do ano passado.

António Costa desafiou cidadãos e entidades privadas e públicas a fazerem de março "um grande mês de limpeza da floresta". "Os incêndios de verão previnem-se no inverno", declarou.

Falando depois de uma viagem de duas horas pela floresta de Caminha, para se inteirar do trabalho de prevenção que está a ser feito, Costa lembrou que a defesa das matas é obrigatória por lei desde 2006, mas sublinhou que o objetivo do Governo "não é aplicar multas". "O nosso objetivo não é aplicar multas (aos proprietários), nem cortar verbas (às autarquias). É cortar mato", referiu.

Na visita aos trabalhos de limpeza florestal que decorrem nas freguesias de maior risco de incêndio em Caminha, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, frisou o reforço de meios de combate a incêndios a concluir "até maio", destacando a colocação de "451 antenas satélite da rede SIRESP" e a disponibilização de Equipas de Intervenção Permanente (EIP) em todos os municípios do país "com área de risco".

