Apanhados 111 passageiros desordeiros a fumar, beber e usar telemóvel no avião

Fumar a bordo e consumir bebidas alcoólicas a ponto de comprometer a segurança do voo são as duas principais infrações cometidas por passageiros e punidas pela Autoridade Nacional de Aviação Civil.

Usar aparelhos eletrónicos é a terceira. No ano passado, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) acusou 111 passageiros desordeiros, que terão de pagar coimas no valor de 190 mil euros, mais 21 mil de custas judiciais. Este "é um problema real", diz Luciana Passo, do Sindicado do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

Nos últimos anos, tem vindo a aumentar o número de passageiros desordeiros. Foram 26, em 2016; no ano seguinte subiram para 44; e chegaram a 111, no ano passado. Mas a ANAC não atribui significado a esta subida. "Trata-se de matéria relacionada com comportamentos", pelo que "existem anos em que se verificam mais infrações e anos em que as mesmas diminuem", disse fonte oficial do regulador da aviação civil.