Apenas um médico substituído das 126 demissões anunciadas

Quase todos os meses há notícias de pedidos de demissão de dirigentes hospitalares, isolados ou em bloco, em protesto pela falta de condições para garantir a qualidade e a segurança dos cuidados prestados.

Mas são raros os casos em que tais anúncios têm consequências na organização dos serviços. Pelas contas do JN, das 126 demissões anunciadas este ano em nove hospitais do país, apenas uma resultou em substituição, no Hospital de Faro. Mais de metade dos casos não são reconhecidos pelas administrações.

O protesto de 52 diretores e chefes de serviço do Hospital de Gaia é um dos exemplos. Anunciaram a demissão em bloco numa conferência de imprensa, mas a administração garante que não recebeu qualquer pedido e que "todos se mantêm a trabalhar e a exercer os cargos normalmente". No Hospital Amadora-Sintra, a demissão dos chefes de equipa de Ginecologia/Obstetrícia também não terá sido oficialmente concretizada. Ninguém foi substituído e o hospital diz que a Urgência "está a funcionar normalmente".

"Gritos de alerta"

É com indignação que o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vê as administrações negar demissões que foram públicas, como a de Gaia, e outras sobre as quais foi informado por escrito. Para Roque da Cunha, estão a aproveitar-se do facto de os médicos legalmente não poderem abandonar as funções até serem substituídos. "Estão a desvalorizar estes gritos de alerta, sem resolver nada, porque sabem que os médicos não podem deixar os cargos".

O presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) discorda, alegando que nada impede os diretores de serviço de se desvincularem dos cargos quando apresentam a demissão. Nesses casos, diz João Proença, o diretor clínico do hospital acumula funções e assume a responsabilidade do serviço.

Sobre as demissões do último ano, é taxativo: "Não houve mais de cem demissões, houve mais de cem pessoas que disseram que iam demitir-se", corrige João Proença, reconhecendo que os anúncios não concretizados retiram credibilidade aos médicos. A exceção, acrescenta, foi na Maternidade Alfredo da Costa, em que a ameaça resultou na contratação de três médicos.

O dirigente diz que há "lutas políticas enviesadas" porque "as administrações nomeiam os diretores clínicos, que depois nomeiam os seus amigos [para as direções de serviços]". Resultado: as ameaças de demissões dão em nada. "É uma luta política muito enviesada", reforça, defendendo eleições para a direção clínica pelos pares e concursos para a direção dos serviços por mérito e grau de carreira.

Tal como o líder do SIM, o bastonário da Ordem dos Médicos garante que os diretores de serviço só podem abandonar os cargos quando são substituídos. Miguel Guimarães aconselha os hospitais e o Ministério da Saúde a não desvalorizarem estes "gritos de alerta" de médicos que lutam por melhores condições para hospitais e doentes.

Faro

Três diretores de serviço colocaram os lugares à disposição em fevereiro. Diz a administração que um "decidiu continuar no cargo", uma diretora assumiu novas funções e o outro aposentou-se.

Tondela-Viseu

Em maio, 33 diretores e coordenadores anunciaram a demissão. Hospital não respondeu ao JN se demissões foram aceites.

S. José e Maternidade Alfredo da Costa

Em julho, demitiram-se 16 chefes do S. José e oito da Maternidade Alfredo da Costa (MAC). Ao JN, o Centro Hospitalar Lisboa Central informou que as demissões do S. José não foram aceites e que na MAC os médicos retiraram a decisão.

Amadora-Sintra

Oito chefes de equipa do Amadora-Sintra ameaçaram demitir-se em agosto se a administração não contratasse médicos em 15 dias. As demissões não terão sido oficializadas após o prazo, mas o SIM garante que não houve recuo. O hospital diz que está tudo "a funcionar normalmente".

Gaia

Em setembro, 52 dirigentes demitiram-se. A administração garante que não recebeu os pedidos, com exceção de um feito em junho, que foi aceite. Os restantes "continuam a trabalhar".

Guarda

Três coordenadores pediram demissão, em setembro. Foram aceites, mas não substituídos.

Aveiro

A diretora da Urgência demitiu-se em setembro. Foi noticiado que, em solidariedade, 40 médicos colocaram o lugar à disposição, mas o hospital só confirmou uma demissão.

S. João

Dois diretores de serviço demitiram-se esta semana.