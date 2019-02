Aplicação quer pôr portugueses a reciclar mais e melhor

Joana Amorim Hoje às 10:15 Facebook

Quer deitar fora uma lâmpada ou uma escova de dentes? "Wasteapp", lançada neste sábado Quercus, diz-lhe onde

Com os portugueses a produzirem mais lixo, mas a reciclarem ainda pouco, a aplicação "Wasteapp", lançada neste sábado pela Quercus, quer mudar o paradigma. Quer livrar-se de uma escova de dentes? Tem rolhas de cortiça que já não precisa? Basta dizer o que quer deitar fora e a "Wasteapp" diz-lhe qual o local próximo de si para o fazer.

Desenvolvida em parceria com a Fundação Vodafone, esta aplicação está disponível, gratuitamente, nas versões iOS e Android para smartphone, tablet e computador (www.wasteapp.pt). De uso fácil, dá ao utilizador a possibilidade de encontrar o destino a dar a cerca de 50 tipologias de resíduos diferentes. Do indiferenciado às cápsulas de café, passando pelos filtros de óleo e por produtos que se pretenda doar.

Com vista a aumentar a literacia ambiental dos portugueses, há ainda um campo dedicado ao esclarecimento de "dúvidas sobre os resíduos que se deve ou não colocar no ecoponto".

"No inquérito que fizemos no verão passado, para perceber se as pessoas separavam o lixo, percebemos que há uma grande sensibilização para as temáticas ambientais, mas só 40% tinha mudado os hábitos para começar a separar o lixo", explica ao JN Carmen Lima, coordenadora para a área dos resíduos da Quercus. Depois, frisa, as estatísticas não são animadoras e estão longe de chegar à meta europeia definida.

"Em 2022 deveremos estar a reciclar 50% do que colocamos no mercado, essencialmente no âmbito das embalagens, e hoje estamos com 38%", afirma a responsável da Quercus. Para quem "será muito difícil subir 12 pontos percentuais para cumprir a meta".

Porque, adianta, daqueles 38%, apenas "16,5% são de recolha seletiva, de resíduos que foram parar aos ecopontos". O remanescente, diz, vai parar o indiferenciado, "baixando a qualidade e aumentando a dificuldade para que sejam reciclados por estarem ou sujos".

Para a Quercus, urge pôr o "foco na recolha seletiva e em campanhas contínuas". Mas também "apostar na tara recuperável e na implementação de um sistema em que vez de se pagar a taxa do lixo associada à conta da água, se tivesse que comprar um saco na Câmara no qual apenas poderiam ser postos os indiferenciados".