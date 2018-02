Apoio a vítimas de violência no namoro chega ao Facebook e ao Skype

Hoje às 10:30, atualizado às 10:34 Facebook

Twitter

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lança, esta quarta-feira, Dia dos Namorados, uma nova campanha sobre a violência no namoro, com particular enfoque nas novas tecnologias. Ajuda pode chegar pelo Facebook ou pelo Skype.

Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, esta nova campanha de sensibilização, dirigida a um público jovem e com particular enfoque nas novas tecnologias, tem como mensagem principal "Dá o clique, fala com a APAV".

A campanha resulta de uma parceria com o INP - Instituto Superior Novas Profissões - e foi desenvolvida por um grupo de alunos do curso de Relações Públicas e Publicidade.

"A violência no namoro acontece quando, no contexto das relações de namoro, um dos parceiros (ou mesmo ambos) recorre à violência com o objetivo de se colocar numa posição de poder e controlo", explica a APAV.

A associação sublinha ainda que a violência no namoro "pode assumir diferentes formas: verbal, psicológica, física e/ou sexual".

A APAV manifesta-se disponível para apoiar as vítimas, através da Linha de Apoio à Vítima (116 006, chamada gratuita), Messenger (Facebook), videochamada (user Skype: apav_lav) e através da rede nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima.

Segundo dados revelados pelo JN, o Observatório da Violência no Namoro recebeu em 10 meses 128 denúncias de vítimas e de testemunhas de violência no namoro e mais de metade dos casos reportam violência física.

De acordo com dados do Estudo Nacional sobre Violência no Namoro, feito em contexto universitário e que vai ser apresentado esta quarta-feira, mais de metade dos inquiridos foi vítima deste tipo de violência e 37% admite tê-la já praticado.

Dos mais de 1.800 jovens universitários que responderam, "um quinto das raparigas já foi controlada em aspetos que têm de ver com a sua imagem física ou com os lugares que frequentam e 8% já foram obrigadas a ter comportamentos sexuais não desejados".