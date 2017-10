Aposta vencedora do Euromilhões foi registada em Espanha

Hoje às 22:49, atualizado às 23:20 Facebook

O "jackpot" de 190 milhões de euros do Euromilhões saiu a um apostador e o boletim foi registado em Espanha.

O contemplado arrecada o "super-jackpot" de 190 milhões de euros. Com o segundo prémio, a uma estrela dos muitos milhões, há 16 apostadores, que vão receber cerca de 1,3 milhões de euros. Entre estes há dois portugueses, que vão receber pouco mais de um milhão, depois de descontados 20% de Imposto de Selo (IS), herança do grande aumento de impostos de Vítor Gaspar.

Com o terceiro prémio há 22 apostadores, que vão receber cerca de 28 mil euros cada. Os cinco portugueses de lote ficam-se por cerca de 22500 euros, após o desconto do respetivo IS.

Ao quarto prémio, dividido entre 161 apostadores, vão caber cerca de 1900 euros, entre estes 15 portugueses.

A combinação vencedora do concurso 80/2017 é composta pelos números 1-9-15-19 e 25. As estrelas são o 1 e o 7.