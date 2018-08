Apostador no estrangeiro venceu "jackpot" do Euromilhões

S.A. Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Um apostador no estrangeiro acertou na combinação vencedora do concurso 067/2018 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, e vai receber 107 839 228 euros.

Segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa, há seis apostas vencedoras do segundo prémio do concurso 067/2018 do Euromilhões, no valor de 193673,88 euros, nenhuma das quais registadas em Portugal.

Também o terceiro prémio, no valor de 54130,62 euros, saiu no estrangeiro, a cinco apostadores.

O quarto prémio, de 8274,04 euros, vai para 16 apostadores, dois dos quais com apostas registadas em Portugal.