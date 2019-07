Aprovada equiparação da remuneração dos guardas prisionais aos agentes da PSP

Hoje às 17:54 Facebook

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o decreto-lei que altera o Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional, procedendo à equiparação, para efeitos remuneratórios, aos agentes da PSP.

Esta era uma exigência antiga dos guardas prisionais, que pretendiam alterações no sistema de horários de trabalho e a agora aprovada equiparação em termos remuneratórios aos agentes da Polícia.

O presidente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, lamentou recentemente o atraso na aprovação do estatuto da Guarda Prisional, lembrado que não abdicaram da intenção de serem considerados um órgão de polícia criminal, embora de competência especializada e não genérica, por forma a permitirem um combate mais eficaz ao tráfico de droga e de telemóveis no interior das cadeias.