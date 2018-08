Aprovadas alterações de estatutos propostos por Costa

27 Maio 2018 às 14:00 Facebook

A proposta de alteração de estatutos do PS, apresentada pela direção de António Costa, foi este domingo aprovada por larga maioria no 22.º Congresso Nacional do partido, na Batalha.

A revisão dos estatutos da direção do PS abre a próxima eleição direta do líder, em princípio em 2020, ao voto de simpatizantes e avança com um reforço da paridade (40%) ao nível dos cargos de todas as estruturas.

A proposta alternativa de mudança de estatutos de Daniel Adrião, que se candidatou contra António Costa nas diretas e obteve 4% dos votos, pelo que foi rejeitada.