Aprovadas expansões dos metros do Porto e Lisboa

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, os projetos de expansão das empresas Metro do Porto e Metro de Lisboa.

Segundo comunicado do gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, o diploma relativo ao metro do Porto prevê a construção de uma nova linha (Linha Rosa) entre a Casa da Música e São Bento, numa extensão de 2,8 quilómetros e com quatro estações subterrâneas (Casa da Música, Galiza, Hospital de Santo António e São Bento).

A empreitada contempla também a expansão da Linha Amarela, entre Santo Ovídeo e Vila d'Este, com um troço de 3,2 quilómetros e três novas estações (Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila d'Este), bem como a construção de um Parque de Material e Oficina, em Vila D'Este.

A empreitada, que decorrerá entre o 1º semestre de 2019 e 2023, terá um custo superior a 307 milhões de euros, comparticipados em 107 milhões de euros por fundos comunitários.

O diploma relativo à expansão do Metropolitano de Lisboa contempla a construção de um novo troço de dois quilómetros entre o Rato e o Cais do Sodré, com a construção de duas novas estações (Estrela e Santos).

A empreitada inclui ainda a remodelação das instalações do Cais do Sodré e intervenções nos viadutos do Campo Grande, de forma a ligar as atuais linhas Verde e Amarela.

O custo total das obras no Metro de Lisboa ascendem aos 210 milhões de euros com a comparticipação de 83 milhões de euros através de fundos comunitários. Os trabalhos terão início no primeiro semestre de 2019, prevendo-se a sua conclusão em 2023.