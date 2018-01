Aprovadas resoluções para combater atropelamento de animais

Hoje às 15:42, atualizado às 15:43 Facebook

A Assembleia da República aprovou projetos de resolução de "Os Verdes", do PAN e do BE com recomendações ao Governo para que tome medidas que combatam o atropelamento de animais em estradas nacionais.

Estas três resoluções foram votadas favoravelmente pelo deputado do PAN André Silva e pelas bancadas da esquerda parlamentar.

O CDS optou pela abstenção face aos diplomas do PEV e do Bloco de Esquerda, ambos no sentido de se recomendarem medidas de "monitorização e mitigação do atropelamento de animais nas estradas".

Os sociais-democratas optaram pelo voto contra o projeto do PAN, que pede ao executivo que proceda a um "estudo do impacto do atropelamento de animais no ecossistema e adote medidas preventivas de acordo com os resultados" - um diploma que teve a abstenção do CDS-PP.

No debate, os deputados José Luís Ferreira (PEV) e André Silva (PAN) manifestaram preocupação pela multiplicação de situações em que em algumas estradas nacionais são atropelados animais selvagens, com sérios riscos igualmente para os condutores.

Entre outros exemplos, José Luís Ferreira apontou casos graves ocorridos com frequência na zona de Samora Correia, na margem sul do Rio Tejo.

Já o deputado do PAN referiu que a época considerada crítica para as aves decorre entre o fim da primavera e o verão.

"O outono é a estação que regista um maior número de mortalidade para os animais carnívoros, porque é a época do acasalamento e da caça. O amanhecer e o anoitecer são também considerados períodos críticos, pois é nessas horas que os animais procuram alimento", salientou André Silva.