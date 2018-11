Aprovados 1,5 milhões de euros para rede de centros de recolha de animais

Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

O parlamento aprovou esta segunda-feira uma proposta que prevê um apoio de 1,5 milhões de euros para criação de uma rede de centros de recolha de animais e outras duas que estabelecem 500 mil euros para esterilização de animais.

A proposta do PAN, que define um apoio de 1,5 milhões de euros para dar continuidade à promoção e criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais, foi aprovada com os votos a favor do PCP, PS, CDS e BE e a abstenção do PSD.

"É transferida para a administração local a verba de 1.500.000,00 de euros, sendo os incentivos definidos nos termos de despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da agricultura, florestas e desenvolvimento rural", segundo a proposta do PAN.

Foram ainda aprovadas duas propostas, uma do PAN e outra do PEV, que preveem uma verba de 500 mil euros para apoiar os centros de recolha oficial de animais nos processos de esterilização de animais.