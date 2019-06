Armando Vara já chegou ao Parlamento para ser ouvido

JN Hoje às 14:27 Facebook

Longe do olhar dos jornalistas, Armando Vara chegou ao Parlamento, onde, esta sexta-feira à tarde, vai ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização e Gestão da Caixa Geral de Depósitos,

O ex-administrador do banco público, preso há cinco meses no Estabelecimento Prisional de Évora,​​​​​​ vai ser ouvido presencialmente depois de a Comissão lhe ter recusado a possibilidade de testemunhar por escrito e o obrigou a declarações presenciais.

A cumprir uma pena de cinco anos por tráfico de influências no caso Face Oculta, Vara será ouvido na sala 6. A escolha da maior das salas das comissões parlamentares partiu da Secretaria-Geral e dos Serviços de Segurança do Parlamento, em articulação com a Guarda Prisional, tendo em conta a afluência que é esperada, apurou o JN.