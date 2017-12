ARS Norte e Centro garantem "absoluta normalidade" nas urgências

Hoje às 15:00, atualizado às 15:27 Facebook

O presidente da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) negou hoje casos de "caos" ou "alarmismo" nos hospitais da região, garantindo que "todos" funcionam "com absoluta normalidade" e "capacidade de resposta" a uma maior procura nas urgências.

Em declarações à Lusa, o presidente do Conselho Diretivo da ARS-N, Pimenta Marinho, destacou ainda que, "nestes dias", existe, "em todos os Agrupamentos de Centros de Saúde da região, "pelo menos um Centro de Saúde a funcionar com um reforço de recursos humanos e horários alargados", destacando que estas unidades têm sempre "tempos de espera inferiores aos dos hospitais".

"Não há nenhum caos ou alarmismo. A região Norte está preparada para responder a todas as situações. Os hospitais têm estado com capacidade de resposta, prepararam os seus planos de contingência e têm um número adequado de funcionários. Há uma absoluta normalidade na região Norte, hoje como nos últimos dias", frisou Pimenta Marinho.

Urgências em Coimbra com procura e espera idênticas às de 2016

Os serviços de urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) têm tido nesta época do ano uma procura idêntica à registada no mesmo período de 2016, disse hoje a ARS do Centro.

"O movimento no serviço de urgência (SU) do CHUC tem sido normal, com valores de afluência sobreponíveis aos do ano passado e tempos médios de espera sem desvios marcantes na procura", assegurou hoje, questionada pela agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

"Ontem [sábado], dia 30, entre as 00:00 e as 19:00, registaram-se 375 admissões no SU e às 19:00 não se encontrava nenhum doente a aguardar triagem, estando os doentes todos distribuídos pelas áreas de especialidade", exemplificou a mesma fonte daquele organismo.

A ARSC informa ainda que "nos restantes hospitais da região Centro os SU têm estado a funcionar normalmente, bem como a assistência nos centros de saúde".