Artur Neves fez louvor a adjunto "padeiro" no dia em que se demitiu

O ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, fez um despacho de louvor no dia que se demitiu ao seu ex-adjunto Francisco Ferreira, um dos arguidos do caso "Golas antifumo". O ex-governante louvou a "dignidade" e a "competência profissional" do técnico, que é líder do PS/Arouca e antes de chegar ao Governo era padeiro.

Só agora foi publicado em Diário da República, mas o louvor saiu da mão de José Artur Neves, a 18 de setembro, dia em que se demitiu na senda da mega operação de buscas do Ministério Público e da Polícia Judiciária ao Ministério da Administração da Interna (MAI), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), comandos distritais de socorro, empresas e até à casa do próprio ex-governante, em Arouca, envolvendo mais de 200 operacionais no terreno.

Artur Neves destacou que é "de elementar justiça manifestar reconhecimento e público louvor a Francisco José da Costa Ferreira, que exerceu funções no meu Gabinete enquanto técnico especialista".

"Durante o seu período em funções, o Francisco foi um valioso ativo do Gabinete, pelo seu elevado sentido de dignidade e lealdade, aliado à competência profissional e zelo demonstrados no exercício das funções que lhe foram cometidas", lê-se no louvor, onde se frisa que o ex-adjunto "demonstrou ainda excelsas qualidades pessoais e sociais, assim como sólidos conhecimentos e experiência".

Apesar de Francisco Ferreira se ter demitido a 29 de julho, após o JN ter revelado que tinha proposto as empresas para as contratações de materiais para o programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras", Artur Neves só teve tal gesto para com o seu então adjunto mês e meio depois e quando estava de saída.

Líder do PS/Arouca, Francisco Ferreira foi levado para a Secretaria de Estado da Proteção Civil em outubro de 2017, quando José Artur Neves, que é presidente da Assembleia Municipal de Arouca e ex-presidente da mesma Câmara, chegou a governante, após as demissões no MAI devido aos incêndios trágicos desse ano.

Até chegar a "técnico especialista" em Proteção Civil, pelo qual auferia 3575 euros brutos mensais, Francisco Ferreira, com o 12.º ano trabalhava na padaria do irmão em Vila Nova de Gaia.

O caso das golas antifumo levou à constituição em arguido de José Artur Neves, Francisco Ferreira e do presidente da ANEPC, Mourato Nunes.