As datas e os números que precisa de conhecer sobre o ano escolar

O ano letivo começa oficialmente esta quarta-feira, 12 de setembro, mas as escolas têm até à segunda-feira seguinte, 17 de setembro, para dar início às aulas.

1. Calendário

As aulas iniciam-se entre 12 e 17 de setembro para os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário.

As interrupções letivas decorrem de 17 de dezembro a 2 de janeiro, de 4 de março a 6 de março e de 8 de abril a 22 de abril.

Os estabelecimentos particulares de ensino especial iniciam as aulas entre 3 e 7 de setembro.

1.º período começa entre 12 e 17 de setembro e termina a 14 de dezembro.

2.º período começa a 3 de janeiro e termina a 5 de abril.

3.º período começa a 23 de abril.

O fim do ano letivo varia consoante os anos de escolaridade:

9.º, 11.º e 12.º anos acabam as aulas a 5 de junho.

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminam a 14 de junho

Pré-escolar e 1.º ciclo terminam a 21 de junho.

2. Provas de aferição

As do ensino básico vão decorrer entre 2 de maio e 19 de junho.

As provas de finais de ciclo do 9.º ano decorrem entre 18 de junho e 22 de junho.

Exames finais nacionais do ensino secundário entre 17 de junho e 27 de junho (1.ª fase) e 18 de julho e 23 de julho (2.ª fase).

3. 1,5 milhões de alunos

As escolas públicas e privadas terão este ano matriculados cerca de 1,5 milhões de alunos, abrangendo todos os níveis - do pré-escolar ao ensino secundário - e modalidades de ensino (como as vias regular, profissional ou artística).

No ensino básico público estão matriculados mais de 730 mil alunos.

No ensino secundário público mais de 170 mil.

4. 5500 escolas

Vão funcionar cerca de 5.500 escolas públicas, maioritariamente agregadas em 811 agrupamentos escolares.

5. Turmas mais pequenas

Os professores do ensino básico vão ter este ano turmas mais pequenas, com os limites fixados agora nos 24 alunos por turma no 1.º ciclo e entre os 24 e 28 alunos nas turmas do 2.º e 3.º ciclos.

6. Auxiliares

O Governo autorizou a contratação de 500 assistentes operacionais, afetos às turmas de pré-escolar, e cuja contratação está agora a cargo das autarquias.