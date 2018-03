"As famílias estão cada vez mais sozinhas, isoladas"

LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:09 Facebook

Twitter

Rosário Farmhouse chegou à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens há quatro meses.

Ao JN, afirmou que um dos seus objetivos é a coesão com as CPCJ e passar uma boa imagem do "trabalho fantástico" que fazem. A outra grande aposta é capacitar as famílias para uma parentalidade positiva. Não quis falar do processo Supernanny, mas reconheceu que vivemos tempos complexos e que é difícil educar um jovem, até porque as famílias estão sozinhas. Acredita que a prioridade é ajudar os agregados para que as crianças possam sempre permanecer em meio natural de vida. Quando tal não é possível, acredita que as famílias de acolhimento são uma boa solução.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui