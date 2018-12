Hoje às 11:15 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu 12 parques infantis desde o início do ano por falta de seguro de responsabilidade e inconformidade com os requisitos de segurança.

De acordo com um comunicado, desde o início de 2018 foram fiscalizados 215 espaços de jogo e recreio (parques infantis), tendo sido instaurados 74 processos de contraordenação.

A inexistência ou insuficiência de informações úteis obrigatórias, irregularidades relativas, irregularidades relativas ao livro de manutenção do espaço, inexistência ou insuficiência do seguro de responsabilidade civil, a falta de conformidade com os requisitos de segurança, a não manutenção dos equipamentos e superfícies de impacto são as causas mais comuns que estão na origem das contraordenações.